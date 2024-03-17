ضربة لـ أوكرانيا.. روسيا تسيطر على بلدة جديدة في زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن نجاح وحدات من القوات الروسية في تحرير بلدة ميرنوي بمقاطعة زابوريجيا على محور جنوب دونيتسك.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، نتيجة للأعمال الهجومية الناجحة، بتحرير بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوريجيا، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "على اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، أضرارا بالنيران في القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.

ولفتت "كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف".