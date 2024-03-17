عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور" أيمن مختار"  محافظ الدقهلية؛ أنه تم صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر فبراير الماضي على مستوى المحافظة، استفاد منهم 810 أسرة .

وأضاف مختار "أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وأشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير إلى الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن الاجتماعي  المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لأهالينا بقرى ومدن ومراكز المحافظة.

التضامن الاجتماعي أسر الأولى بالرعاية المركز التكنولوجي تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

وزير النقل: مفيش مليم يصرف دون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون "صفر"

موضوعات متعلقة

تدشين برنامج تدريبي لتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بمستشفيات الدقهلية.. صور

ترشيحاتنا

نتنياهو: مطالب حماس الغريبة تجعل صفقة الرهائن أكثر صعوبة

إيقاف الخدمات في شهر يونيو.. رسالة مهمة من الداخلية للأجانب المقيمين بمصر

برا وبحرا وجوا|الاتحاد الأوروبي يشيد بدعم مصر الكامل في إيصال المساعدات لـ غزة

بعد حريق التجمع.. بيان برلماني حول عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشأت العامة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

%6 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

جولدا مائير أقوى رئيسة وزراء في إسرائيل.. تفاصيل قصة حب جمعتها بفلسطيني

فيديو

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ