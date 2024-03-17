القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي: نعمل على تحقيق المصالح المشتركة لنا جميعا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار تعزيز العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعاً.



وتابع "الرئيس السيسي" خلال كلمته قائلا :" كما أودُ أن أرحب بفخامة رئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائياً أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي" .



ورحب السيسي برئيس وزراء بلجيكا ، متقدما له بالتهنئة على تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، مؤكدا أن مصر تعول على رئاسته لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية.



كما أُعرب عن تقديره لمبادرة فخامة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية ، قائلا :" إنني على يقين من أن اجتماعنا اليوم سيتيح لنا الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المُشترك.