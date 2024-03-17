نائب التنسيقية: المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقديم محتوي درامي هادف

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقديم محتوي درامي هادف يساعد على ترسيخ الانتماء والولاء للوطن والشعور بالفخر.

وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير بشكل إستراتيجى وتفكير منظم، حيث ظهر من خلال قنواتها الناجحة وأعمالها الفنية وبرامجها والتي تقدم مضامين تلبى كافة احتياجات الأسرة المصرية والعربية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشركة المتحدة نجحت خلال فترة وجيزة أن تتصدر عالم شركات الإنتاج الفنى والإعلامى والدرامى والبرامجى والإخبارى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء والمختصين.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن مصر ستظل دائمًا رائدة الثقافة والفنون والعلوم بالعالم العربي، كما أننا نشهد طفرة كبية فى هذه المجال حلال السنوات الأخيرة.