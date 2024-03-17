عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادية بحماة الوطن: مصر لم تتأخر لحظة عن دعم ومساندة الاشقاء بغزة

حنان فايز شرشار
حنان فايز شرشار

أكدت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح، يأتي لمساندة الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، والتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، جراء تعرضهم للانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، مما يعكس دور مصر التاريخي، كما يأتي في وقت دقيق للغاية خاصة بعد أن رأى العالم أجمع ما يقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وقالت إن مصر لم تتواري لحظة عن دعم ومساندة الاشقاء فى غزة، وقامت بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، وزيادتها بصفة مستمرة لتغطية احتياجات الأهالي في غزة في ظل ما يواجهونه من  اعتداءات ومنع متعمد لوصول الأغذية والامدادات لهم من قبل إسرائيل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا  قدمت جميع السبل والتسهيلات لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري في طريقها لقطاع غزة، وكذلك استقبال جرحى ومصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأضافت حنان شرشار، أن مصر لم تغلق المعبر منذ السابع من أكتوبر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا فى تصريحات حاسمة وقاطعة،  أن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية وترفض اي مخططات لتهجير الفلسطينيين ولن تغلق معبر رفح.

وطالبت حنان شرشار، المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل وفوري من أجل تحديد مسار آمن لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات اللازمة إلى المدنيين في فلسطين عبر معبر رفح، وتوفير حياة آمنه ومستقرة للشعب الفلسطيني

حنان فايز حماه الوطن محافظة الجيزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

ترشيحاتنا

قمة مصر والاتحاد الأوروبي.. مرحلة جديدة من شراكة اقتصادية قوية ممتدة

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أخبار الفن.. اعتزال ريهام سعيد.. تعليق مثير من باميلا الكيك على برنامج رامز جلال.. وانسحاب النجوم من العرافة

مطربو مهرجانات.. تعرف على ضيوف اليوم في برنامج رامز جاب من الآخر

حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقع المطلة الإسرائيلي على الحدود اللبنانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ