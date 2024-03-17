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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال أصيبت بالعمى.. بيان قاس من الخارجية الفلسطينية بشأن تهديدات نتنياهو

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، على أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، "تحد سافر" للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن "أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يوماً من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية".

 

وأوضحت الخارجية في بيانها أن "الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه".

 

وأكدت الخارجية أن خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان.

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