رئيس وزراء بلجيكا: الشراكة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل

قال رئيس وزراء بلجيكا، إنه من المهم أن يكون هناك شراكات استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا، خلال مؤتمر صحفي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية،: "هذه الاتفاقيات ستعمل على تحسين فرص الاستثمار في مصر".

وأشار: "لدينا شراكة استراتيجية ومهمة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل"، موضحا أن مصر تلعب دورا هاما في مكافحة الاتجار في البشر وشبكات التهريب.

وتابع سندعم مصر في جهودها المحورية للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر شريك أساسي في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.