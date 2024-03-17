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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على عمق 169 كم.. زلزال يضرب أفغانستان بقوة 4.5 ريختر

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب أفغانستان اليوم الأحد.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، قال المركز الوطني للزلازل  إن "زلزال بقوة: 4.5 ريختر، وقع اليوم 17-03-2024.

ووقع الزلزال في الساعة 19:59:23 بتوقيت شرق الولايات المتحدة على عمق 169 كم، في أفغانستان". وينتظر المزيد من التفاصيل.

وتحتاج أفغانستان إلى أكثر من 400 مليون دولار، لدعم إعادة الإعمار في أعقاب عدة زلازل مدمرة وقعت في أكتوبر الماضي، حسبما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي.

وضربت سلسلة من الزلازل ولاية هرات غرب أفغانستان في أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وفقاً للأمم المتحدة. 

وأصيب أكثر من 2600 آخرين، وتضرر ما يقرب من 50 ألف منزل ودمر ما يقرب من 14 ألف منزل بالكامل.

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