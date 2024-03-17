الرئيس السيسي: نجحنا في تحقيق نقلة نوعية بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة الاتحاد الأوروبي في مصر، قائلا: «تأتي زيارتكم للقاهرة اليوم وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء».

وأضاف السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بقادة الاتحاد الأوروبي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «لقد مثلت زيارتكم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا.

إعلان سياسي مشترك

وتابع الرئيس السيسى: وقعت منذ قليل بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

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