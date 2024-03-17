محادثات جادة ومهمة.. تفاصيل لقاء نتنياهو والمستشار الألماني

عقد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القدس، حيث أجريا "محادثة جادة للغاية و مهمة".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو: "لقد اتفقنا على أنه يجب القضاء على حماس"، مشيرا إلى أنه إذا سمح للحركة بالبقاء في غزة، فإنها "ستعيد تجميع صفوفها وقوتها، وكما تعهدوا، تتكرر مذبحة [7 أكتوبر] مرارا وتكرارا".

وأضاف نتنياهو أنه "لا يمكننا القبول بحركة حماس في السلطة بقطاع غزة".

وأكد أنه لا عملية في رفح ما دام السكان محاصرين فيها.

وخلال الاجتماع، ذكر نتنياهو أن المستشار الألماني طلب منه بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة وسط الحرب المستمرة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين إلى القطاع.

وفي رحلته الثالثة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع هجوم حماس في 7 أكتوبر، قال المستشار الألماني إن الرهائن الذين تحتجزهم حماس لأكثر من 160 يوما هم في "الأفكار والصلوات" في بلاده.

وأضاف شولتز: "في هذه الساعات المظلمة تقف بلادي مع شعب إسرائيل.. منذ اليوم الأول كانت رسالتنا واضحة"، مؤكدا على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وتابع قائلا إن: "دوام أمن إسرائيل يكمن في التوصل إلى حل مع الفلسطينيين وهو حل الدولتين"؛ مشددا على ضرورة الوصول لصفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ومع ذلك، أكد المستشار الألماني أنه "لا يمكن أن نقف ونشاهد الفلسطينيين وهم يتضورون جوعا"، مشيرا إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين "مرتفع للغاية، قد يجادل الكثيرون، وبكن الحقيقة أنه مرتفع للغاية".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.