الاتحاد الأوروبي: الشراكة الإستراتيجية مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص عمل

قال رئيس وزراء بلجيكا، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، إنه من المهم أن يكون هناك شراكة استراتيجية، والشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها اليوم هي شراكة مهمة إذ أنها ستقدم المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل ومزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش القمة المصرية الأوروبية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، إن هذه الاستراتيجية ستفي بالقضاء على الهجرة غير الشرعية، وهذا الاتفاق سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار وسيعزز اقتصاد مصر وسيخلق فرص أعمال مما يخلق مزيد من الفرص خاصة للأجيال الشابة.

وتابع: «مساحة الديمقراطية تخلق منظورا جديدا للأجيال الشابة، ومصر تلعب دورا مهما في مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، وسنساعد مصر في مواكبة والتصدي لهذا التحدي والقضاء على الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية».

وأكد أن مصر كانت ولا زالت شريكا في تأسيس وقف إطلاق النار صريح للرهائن في غزة، الموقف الحالي في غزة غير مقبول، والعديد من حياة المدنيين قد فقدنها، والحكم الانتقالي يطالب إسرائيل بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وما يحدث هو العكس.

المساعدات الإنسانية

وأفاد بأن المساعدات الإنسانية قد انخفضت ومسؤوليتنا أن نكفل زيادة أو توفير الأمن للمساعدات الإنسانية ومزيد من الغذاء والمياه والأدوية، نحن في حاجة ماسة إليهم، خاصة في شهر رمضان الكل يأمل أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار شعب غزة يستحق أن يعيش في سلام.

واختتم: «سيدي الرئيس أود أن أشكرك على هذه الشراكة وكذلك أشكر زملائي على هذه اللحظة المهمة وكذلك تحت قيادة ورئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي».