البيت الأبيض: لم نرَ خطة "ذات مصداقية" من إسرائيل لحماية مدنيي رفح

أكد البيت الأبيض اليوم الأحد إنه لم ير حتى الآن خطة 'ذات مصداقية' من الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: 'لن ندعم، ولا يمكننا أن ندعم، عملية في رفح ليس لديها خطة قابلة للتنفيذ ويمكن التحقق منها وقابلة للتحقيق لرعاية 1.5 مليون شخص يحاولون العثور على ملجأ في رفح'. في برنامج 'فوكس نيوز صنداي'.



وأضاف كيربي إن الحكومة الإسرائيلية قالت إن لديها خطة إخلاء تسمى 'الجزر الإنسانية'، لكن الولايات المتحدة منفتحة فقط على 'أي خطة ذات مصداقية لرعايتهم. لكننا لم نرها بعد'.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق يوم الأحد إنه تمت الموافقة على الخطط العملياتية لمعبر رفح.

وعندما سُئل في برنامج 'هذا الأسبوع' على شبكة ABC عن الرد الأمريكي إذا انتقلت إسرائيل إلى رفح بنفس الطريقة التي فعلتها في أماكن أخرى في غزة، قال كيربي: 'لا أريد أن أتقدم إلى حيث نحن الآن'.

وأثار رئيس منظمة الصحة العالمية ووكالات المعونة الأخرى ناقوس الخطر بشأن التوغل المحتمل في رفح، قائلًا إن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك قد نزحوا بالفعل من أماكن أخرى في الجيب وليس لديهم أي مكان آمن للانتقال إليه.

وكانت شبكة 'سي إن إن' قد أوردت سابقًا تقارير عن مقتل سكان غزة الذين اتبعوا أوامر الإخلاء بسبب الغارات الإسرائيلية، مما يؤكد حقيقة أن مناطق الإخلاء والتحذيرات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لم تضمن سلامة المدنيين.