استخدام التكنولوجيا في الزراعة.. والجبلي: يحقق خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضوًا حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبة، طلب المناقشة، موضحا أن في ظل الزيادة التدريجية في السكان و التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي مثل التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، مضيفا، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي من شأنه أن يساهم أيضا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أهمية ذلك الملف في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة يساعد في التوسع الرأسي والافقى أيضا وبالتالي تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي.

واستشهد بتجارب عدد كبير من الدول تستخدم تلك التكنولوجيا فى الزراعة منذ سنوات طويلة، حيث تخدم من خلالها ملايين المزارعين وتمدهم بالمعلومات الجديدة في مجال الزراعة.



وأكد أعضاء اللجنة، أهمية ذلك الملف، حيث قال النائب نور هاشم، أن التحديات الحالية تتطلب منا التوسع في الانتاج من خلال التقنيات الحديثة

وأكد النائب عبده أبو عايشة، أهمية دخول التكنولوجيا في زراعة المساحات الصغيرة، واتفق معه النائب أحمد الشرانى، مشيرا إلي أن تفتيت الحيازات من أخطر التحديات التى تواجه إدخال التكنولوجيا في الزراعة.

فيما أكد النائب عبد الفتاح دنقل، علي اهمية تثقيف الفلاح بتلك المعلومات وتدريبه علي استخدام التكنولوجيا

ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي التنسيق بين الجهات المعنية، ومعاملة مستلزمات الزراعة كمستلزمات إنتاج في الاستيراد من الخارج بحيث يتم اعفاءات وتخفيضات جمركية.

وقال د محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، أن لامفر من استخدام نظام الزراعة الذكية في ظل التحديات الحالية، وأن هناك خطوات حاليا لإعداد قاعدة معلومات .



وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن تفتت الحيازات يعد أكبر التحديات أمام الزراعة الذكية، متابعا، حاليا يوجد تنسيق كبير في ذلك الأمر .

واستعرض، خطوات وخطة الوزارة في التحول لزراعة ذكية وادخال البنية التحتية بالجمعيات الزراعية، ومنظومة كارت الفلاح.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، متسائلا عن مدى وجود نتائج لتلك الخطة وموعد للانتهاء منها.

وبدوره استعرض يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى، جهود الوزارة في تطبيق التقنيات الحديثة، في الرى.

وقال النائب محمد السباعى، لابد من تحديد خطة في ذلك الملف، وتحديد الإمكانيات المطلوبة والنتائج المتوقعة.

وقال د إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، أن الهيىة ساهمت في دراسة ملائمة التربة للزراعة لاكتر من ٤ مليون فدان بمشاركة كافة الجهات، كما استعرض جهود الهيئة في ملف استخدام التكنولوجيا في مجال الزراعة.

وأوصت لجنة الزراعة والرى في نهاية الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات واضحة بشأن خطوات استخدام التكنولوجيا في الزراعة وموعد الانتهاء من تنفيذها.