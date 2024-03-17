الجيش سبب الكوارث.. وزير إسرائيلي يكشف طريقة إعادة الرهائن دون مفاوضات

تزامنا مع اجتماع مجلس وزراء الحرب للموافقة على موقف إسرائيل في المحادثات الجارية بشأن صفقة لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، قال وزير مالية الاحتلال، تسلئيل سموتريتش، إن المفاوضات "تجعل الفجوات أوسع فقط".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصر وزير المالية على أن "قطع الاتصالات" وزيادة الضغط العسكري على حماس هو أفضل طريقة لإعادة أكثر من 100 رهينة محتجز منذ 7 أكتوبر.

واتهم سموتريتش هيئة أركان الجيش بالتسبب في واحدة من أكبر الكوارث في البلاد.

كما أعرب عن دعمه لإطلاق عملية إسرائيلية في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، حيث يحتمي أكثر من نصف سكان الجيب الساحلي البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة خلال الحرب المستمرة.