ترامب لـ نتنياهو: انهِ الحرب سريعا وعد إلى السلام

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المفترض، دونالد ترامب، إنه سيخبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإنهاء الحرب ضد حماس في غزة "بسرعة والعودة إلى عالم السلام".

ويصر نتنياهو على أن إسرائيل ليست بعيدة عن إكمال الحرب وستكون على بعد أسابيع من القيام بذلك بمجرد أن تكمل عمليتها التي لم تطلق بعد لتفكيك الكتائب المتبقية لحماس في مدينة رفح جنوب غزة.

ولا يذهب ترامب إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولكن ملاحظاته في مقابلة مع فوكس نيوز هي المرة الثانية هذا الشهر التي ألمح فيها الرئيس السابق إلى عدم ارتياحه بشأن حرب إسرائيل ضد حماس.

ورداً على سؤال بشأن الرسالة التي يود إرسالها إلى نتنياهو بشأن الحرب في غزة، قال ترامب في مقابلة مع «فوكس نيوز»، سأقول له: "إنهِ ذلك وافعله بشكل سريع.. وعد إلى عالم السلام". وأضاف: "نحن نحتاج إلى السلام في العالم".

وأضاف ترامب إنه إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، فإنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حتى قبل أن يقسم اليمين الدستورية في 20 يناير 2025، وسيجلب أيضا "السلام في الشرق الأوسط"، مذكرا بنجاحه في التوسط في اتفاقيات ابراهيم، التي شهدت موافقة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان ترامب ونتنياهو على علاقة متقلبة، حيث أشار السابق في كثير من الأحيان إلى أنه لم يسامح رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدا لتهنئة جو بايدن بعد أن هزم ترامب في عام 2020.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز في 5 مارس، قال ترامب إن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وبالمثل، فإن الهجوم المضاد لإسرائيل ... لم يكن ليحدث أبدا لو كنت رئيسا".