دهست شابين.. الحبس عامين لموظفة شركة عقارات في اتهامها بحادث مروري

قضت محكمة جنح أكتوبر بمعاقبة موظفة في إحدى شركات العقارات الشهيرة بالحبس لمدة عامين، لاتهامها بإنهاء حياة شخصين بالخطأ في حادث تصادم على الطريق أمام مول العرب في أكتوبر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تسببت بالخطأ في نهاء حياة شخصين أثناء قيادتها سيارة برعونة وعدم مراعاتها لقوانين المرور بأن ارتكبت المخالفات الواردة بكتب السلامة وأحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليهم والتي أودت بحياتهما.

تبين من التحقيقات أن المجني عليهما أثناء تواجدهما على الطريق اصطدمت بهما المتهمة أثناء قيادتها سيارة على الطريق أمام مول العرب برعونة وعدم إحتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح المرورية.