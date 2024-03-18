أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 18 مارس 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الاثنين

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 12.62جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك الأهلي الكويتي نحو 12.61جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، الأهلى ) نحو 12.60جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.59جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك المصرف العربي الدولي نحو 12.59جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 12.58جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(HSBC، فيصل الإسلامي) نحو 12.58جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الإسكندرية، الاستثمار العربي) نحو 12.56جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 12.55جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس نحو 12.54جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو 12.54جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة نحو 12.52جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 12.51جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.45جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.45جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.29جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.29 جنيه للشراء و 12.61جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 12.62جنيه.