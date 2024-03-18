مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا لجمهور الأهلي عن صفقات الفريق.. تفاصيل

شارك الاعلامي مجدي عبد الغني، منشوراً لجمهور النادي الأهلي، بشأن صفقات الفريق.
وكتب عبر فيسبوك: "كمشجع أهلاوي.. مين الصفقة الأهم للأهلي في السنوات الأخيرة؟".
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، الجمعة ٢٩ مارس في العاصمة التنزانية دار السلام .
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش ، لمناقشة الاستعدادات للمباراة.
وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.