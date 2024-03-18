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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا لجمهور الأهلي عن صفقات الفريق.. تفاصيل

صدى البلد

شارك الاعلامي مجدي عبد الغني، منشوراً لجمهور النادي الأهلي، بشأن صفقات الفريق.

وكتب عبر فيسبوك: "كمشجع أهلاوي.. مين الصفقة الأهم للأهلي في السنوات الأخيرة؟". 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، الجمعة ٢٩ مارس في العاصمة التنزانية دار السلام . 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش ، لمناقشة الاستعدادات للمباراة. 

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.

 

 

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