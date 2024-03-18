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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة الفطار بالوراق..أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتـ ل شاب على يد جاره

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات مقتل شاب على يد جاره بسكين في الوراق شمال الجيزة.

حيث شرحت التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة لجاره أودت بحياته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شاب وجاره بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى مسرح البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإنهاء حياة المجني عليه.

تحرر المحضر اللازم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة خلافات الجيرة مديرية امن الجيزة الوراق مشاجرة

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