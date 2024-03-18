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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: استقرار مصر جزء من أمن أوروبا

السيسي
السيسي

أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن رئيسة الاتحاد الأوروبي دائما كانت تتحدث عن أهمية الاستثمار في مصر كشريك اقتصادي.


وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مصر تعد بمثابة فرصة استثمارية هامة وواعدة للاتحاد الأوروبي، مستدركا أن أمن واستقرار مصر يعد جزء من أمن واستقرار أوروبا.

وتابع السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نجاح مصر يعد نجاحا لأوروبا، متابعا: مصر قادرة على أن تكون الشريك الاقتصادي والاستثماري والتنموي المنشود.

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