أقل مبلغ كان كام؟..أحمد حلمي يجيب على أصعب سؤال في Big Time

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على الإعلامي عمرو أديب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الجديد بود كاست Big Time والمعروض على شاشة MBC.





وتطرق أحمد حلمي خلال الحلقة للحديث عن كثير من الأسرار والتفاصيل التى كشف عنها للمرة الأولى ومنها مرحلة ما قبل الشهرة.



ووجه عمرو أديب سؤالا لأحمد حلمي عن أقل مبلغ كان في جيبه؟، ليصدم حلمي عمرو أديب وأكد أنه عاش فترات كثيرة بدون “فلوس” ، مشيرة أن فترة الدراسة كانت أصعب فترة مرت عليه حيث كان يدرس ويعمل من أجل جلب مصاريف المعيشة وقضى ايام طويلة بدون أى مبالغ مالية.









ويستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time