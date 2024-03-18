شيرين رضا تنسحب| سؤال صادم من بسمة وهبة ينهي الحلقة.. تفاصيل

في حلقة مثيرة من برنامج "العرافة" التي تقدمها الإعلامية بسمة وهبة على قناة "النهار"، وجهت للفنانة الشهيرة شيرين رضا سؤالاً غير متوقعاً من قبل "شيخ العرافين"، وهو شخصية مجهولة توجه أسئلتها للضيوف عبر تقنية الفيديو كونفرانس. تمثل هذه اللحظة نقطة تحول في الحلقة، حيث تبادلت ردود الفعل بين الضيوف والمشاهدين.

