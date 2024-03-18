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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

شيرين رضا تنسحب| سؤال صادم من بسمة وهبة ينهي الحلقة.. تفاصيل

شيرين رضا
شيرين رضا

في حلقة مثيرة من برنامج "العرافة" التي تقدمها الإعلامية بسمة وهبة على قناة "النهار"، وجهت للفنانة الشهيرة شيرين رضا سؤالاً غير متوقعاً من قبل "شيخ العرافين"، وهو شخصية مجهولة توجه أسئلتها للضيوف عبر تقنية الفيديو كونفرانس. تمثل هذه اللحظة نقطة تحول في الحلقة، حيث تبادلت ردود الفعل بين الضيوف والمشاهدين.
 

شيرين رضا شيخ العرافين بسمة وهبة سؤال الحلقة ردود الفعل

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