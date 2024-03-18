أحمد العوضي يكشف تفاصيل ضربه بالقلم من سلوى عثمان في حق عرب

حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى أولى حلقات الراديو بيضحك على إذاعة 9090، للحديث عن أحدث أعماله حق عرب.



وكشف العوضي خلال الحلقة عن كثير من الأسرار والتفاصيل عن مسلسله الجديد حق عرض وخاصة مشهد ضربه بالـ"قلم" من الفنانة سلوى عثمان.



وأكد العوضي أنه ولأول مرة يتلقى قلم حقيقى أثناء تمثيله مشيرا أن القلم الذي تلقاه من سلوى عثمان كان حقيقى 100٪ وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير.



وتطرق العوضي خلال الحلقة عن حياته الشخصية وتحدث عن مرحلة الطفولة مؤكدا أن والدته توفيت وهو صغير فى السن ولم يحس مشاعر الأمومة عقب وفاة والدته.





مسلسل حق عرب

ويعرض للعوضي خلال هذه الفترة مسلسل حق عرب وحقق المسلسل حتى الآن ردود أفعال ايجابية حول شخصيته التى يقدمها وهي عرب السويركي

أحداث الحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب ، العديد من الاحداث الهامة والمثيرة ، حيث بدأت الحلقة بهروب سميحة للزواج من رباح في وسط دهول من الجميع .

في الوقت الذي اكتشف فيه شقيق عرب السويركي معلومات صادمة عن حنان بعد حبسها في القسم وادعائها التحرش .

وتنتهي الحلقة بقيام عرب السويركي بالبحث عن سميحة ليجدها عند رباح فيه صدمة كبيرة للأخير. .





"حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.