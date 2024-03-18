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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود عبد المغني يكشف عن أصعب مشاهد بـ100 راجل

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

يواصل حاليا الفنان محمود عبد المغني تصوير مشاهد مسلسله الجديد بـ100 راجل والذى يخوض به السباق الرمضاني بجانب كل من سمية الخشاب ومحمد القس ومحمد رضوان.

وفى تصريح خاص كشف عبد المغني عن أصعب مشاهد المسلسل مؤكدا على أن مسلسل بـ100 راجل من أصعب الأعمال التى عرضت عليه فى الفترة الأخيرة بسبب شخصية عبد الله التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل.

وأضاف عبد المغني أن جميع مشاهده فى المسلسل صعبة للغاية، مشيرا أنه ليس هناك مشهدا معينا صعب لكون شخصية عبد الله شخصية مركبة وتحتاج إلى مذاكرة كثيرة فى كل مشهد لذلك فهي شخصية غنية بالتفاصيل وكل مشهد فيها صعب للغاية.
 


مسلسل بـ100 راجل 

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

محمود عبد المغني بـ100 راجل سمية الخشاب

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