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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وحش مصر.. كهربا يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأ كهربا، حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “كل سنة وأنت طيب يا وحش مصر”. 

 كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا، لاعب النادي الأهلي، ومارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق لمباراتين بعد تغيبه عن لقاء الاهلي وميدياما الغاني بدوري ابطال افريقيا.

وقال سيف زاهر تصريحات بقناة أون، كلمت كهربا بشأن الأزمة مع كولر وقالي "كنت عارف إن اللي حصل هيحتاج مجهود مضاعف مع مارسيل كولر، بس أنا كنت واضح جدا مع المدرب في قصة زواج شقيقتي".

 

النادي الأهلي حارس مرمى الاهلى كهربا لاعب النادى الأهلى مصطفى شوبير

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