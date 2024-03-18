النفط يصعد بفعل توقعات انخفاض الإمدادات ومخاوف جيوسياسية‎

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4% وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 3 سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 10 سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

وكتب محللون من "إيه.إن.زد" في مذكرة: "المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضاً"، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيّرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

وتسببت إحدى الهجمات، السبت، في اندلاع حريق في مصفاة "سلافيانسك" في "كاسنودار" التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنوياً أو 170 ألف برميل يومياً.