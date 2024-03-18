عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد منع أمريكا الروس من التصويت في الانتخابات.. موسكو تتجه لهذا الإجراء

واشنطن تعرقل تصويت
واشنطن تعرقل تصويت المواطنين الروس في انتخابات الرئاسة

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الإثنين، أنه سيبعث مذكرة للسلطات الأمريكية يستفسر فيها عن سبب منع دخول الناخبين الروس إلى سفارتهم للتصويت.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال أنطونوف، في تصريح للصحفيين بعد انتهاء التصويت في السفارة في واشنطن مساء أمس الأحد: "نتعامل مع الأمن الأمريكي المسؤول عن حماية سفارتنا باحترام دائم، ورجال الأمن الأمريكي عملوا بفعالية في معظم الحالات على تلبية طلبات الدبلوماسيين الروس".

وأضاف: "لا يمكنني قول نفس شيء عما شهدناه اليوم"، مشيرا إلى أن الأمن الأمريكي سمح بإغلاق مدخل السفارة الروسية ووضع عقبات أمام المواطنين الروس الذين حضروا للتصويت، كما سمح بالتحريض على عدم المشاركة في الاقتراع.

وتابع: "سنرسل اليوم الاثنين مذكرة مناسبة وخلال لقاءات مقبلة في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ستكون لدي بلا شك عدة دقائق للتعبير عن احتجاجي الشديد على مستوى أمن السفارة".

وأضاف أنه شوهد خلال الانتخابات أشخاص يرتدون ملابس عليها رموز أوكرانية عند السفارة الروسية، وحاولوا إهانة الدبلوماسيين.

وتابع: "قلنا لهم أنهم مواطنون روس ولهم كل الحق في التعبير عن حقهم الدستوري".

التصويت في الانتخابات الدبلوماسيين الروس السلطات الأمريكية السفارة الروسية السفير الروسي لدى واشنطن المواطنين الروس أناتولي أنطونوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

أفغانستان تعلن مقتل 8 أشخاص في ضربات باكستانية على شرق البلاد

رمضان صبحي يصدم جماهير الزمالك.. تفاصيل عن الانتقال من بيراميدز

جمال الغندور: بصمات بيريرا لم تظهر على التحكيم المصري

جمال الغندور: حكم لقاء الأهلي والزمالك "متواضع فنيا"

لجنة على الورق بس.. سيد معوض ينتقد اتحاد الكرة بسبب أحمد رفعت

جدول امتحانات مارس 2024 جميع المحافظات .. وحقيقة تعطيل الدراسة بسببه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

كاجوال لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ