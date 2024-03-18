أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 18 مارس 2024|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.32 جنيه للبيع، و47.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.54جنيه للبيع، و 51.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.30 جنيه للبيع، و 60.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.61 جنيه للبيع، 12.58 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي153.95 جنيه للبيع، و 153.46 جنيه للشراء.