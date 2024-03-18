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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علم أنه خارج البلاد.. حيثيات حكم حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

صدى البلد

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالسجن المشدد 5 سنوات.

وحصل موقع صدى البلد على حيثيات محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهما بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح.

محمد صلاح 

وكشفت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها، عن ارتكاب المتهمين جريمة السرقة، حيث إن المتهم الأول "مصطفى.س" كان يعمل كفرد أمن مسؤول عن بعض الوحدات بتجمع سكنى في التجمع الأول.

واوضحت الحيثيات، أنه عقب ترك المتهم الأول مصطفى .س.  الخدمة ومروره بضائقة مالية، قام بسرقة الفيلا الخاصة باللعب محمد صلاح، لكونه مقيما خارج البلاد، واستعان بالمتهم الثانى عادل. ع واتفقا على سرقة الفيلا.

واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى استقامة الدليل على صحه الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين حيث شهد  باسم هانى، مدير أعمال المجنى عليه، بالتحقيقات من أنه حضر إلى الفيلا المملوكة للاعب لمتابعة حالتها ففوجئ ببعثرة محتوياتها وإضاءة أنوارها، وفوجئ بقطع بالسلك الخاص بإحدى نوافذ الدور الأرضى.

 

وأشارت الحيثيات أن مدير أعمال المجني عليه محمد صلاح ، اكتشف سرقة 75 الف جنيه، و 5 أحذية رياضية و4 أجهزة استقبال وميدالية كأس إفريقيا الفضية.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم الأول اعترف أنه كان يعمل فرد أمن بمدينتى قبل الواقعة بسنوات وكان مسؤولاً عن مجموعة من الفيلات، ومنها الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفقا على ارتكاب الواقعة وتوجها إلى فيلا المجنى عليه ليلا وتسلقا السور الخاص بالفيلا.
 

وكشف، هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح في التحقيقات، بعد سؤاله قال: اللي حصل إن أنا ماسك شغل الكابتن محمد صلاح هنا فى القاهرة ولما يجي القاهرة بروح الفيلا بتاعته بشوف لوازمها قبل ما يجي ويوم 12 / 3 / 2023 حوالي الساعة 7 الصبح روحت الفيلا ولما دخلت بالمفتاح فتحت باب الفيلا لقيت الفيلا مقلوبة والأدراج متفتحة والنور والع وأنا استغربت لأن الفيلا فاضية من حوالي شهر فدخلت وقعدت أنده على أساس إن حد من أهله موجودين محدش رد عليا وبصيت لقيت الشباك اللي في الدور الأرضي السلك بتاعه مقطوع والأدراج متفتحة والدنيا مقلوبة في الفيلا من جوه وطلعت الدور اللي فوق لقيت برضه الإدراج متفتحة والدواليب أبوابها مفتوحة بشكل غريب، فأنا قولت أكيد الفيلا اتسرقت ولقيت جزم مسروقة و4 رسيفرات وميدالية بطولة أفريقيا الفضة ومبلغ 75 ألف جنيه فكان بتاع الأمن أخد باله مني وكلم النقطة والشرطة جات وفحصوا المكان وعملوا معاينة عليه وعملت محضر والنيابة كلمتني عشان عايزين يسمعوا أقوالي فجيت على هنا النهاردة.

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت هناك عشان محمد صلاح جاي کمان أسبوع فبروح أطمن على الفيلا وأشوف محتاجة إيه واعمله.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما هي كيفية اكتشاف الواقعة محل التحقيق تحديدا؟

ج: أنا لما دخلت لقيت الفيلا منعكشة والأدراج متفتحة والنور مفتوح والسلك بتاع الشباك متقطع فاستغربت واكتشفت إنى فى حاجات مسروقة من الفيلا.

س: من المقيم في العين محل الواقعة؟

ج: هو محمد صلاح لما بيجي بيقعد فيها ولما أهله بيجو من البلد بيقعدوا فيها.

س: هل من ثمة شخص يتردد على العين محل الواقعة؟

ج: لما أهله ينزلوا من البلد بيقعدوا فيها ولما محمد صلاح بيجى بـ يقعد فيها.

س: من تحديدا آخر شخص كان يتواجد بالعين محل الواقعة؟

ج: هو نصر أخو محمد صلاح الصغير.

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