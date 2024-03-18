صحف الإمارات| إسرائيل تشن عملية عسكرية في أكبر مستشفيات غزة.. الجيش الأردني يرصد تحركات جوية غير معروفة المصدر.. ترامب يحذر من "حمام دم"

أمير قطر يستقبل عبدالله بن زايد

ترامب يحذر مـن «حمّـام دم» إذا خسـر الانتخـابـات الرئاسية

مقتل 31726 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

قصف باكستاني على أفغانستان.. وكابول تحذر من التبعات

كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية خلال زيارة بلينكن لسيؤول.. وأمريكا تندد

بوتين يحقق فوزاً قياسياً في الانتخابات الروسية



تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة البيان إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة استقبل ، اليوم، في مكتبه بقصر لوسيل، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لدولة قطر وشعبها الرخاء والازدهار.

وحمَّل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والنماء.

ذكرت صحيفة الاتحاد أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد اليوم، الاثنين، توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة «شوبا العقارية».

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت اليوم توقيع اتفاقية «هبة» لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة «شوبا العقارية».. .. نشكر رجل الأعمال بي إن سي مينون، مؤسس المجموعة على هذه المبادرة، وفخور بروح الخير والتضامن التي تسود مجتمع دبي وبهذه المساهمات التي تنعكس إيجابياً على برامج التعليم التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في عشرات البلدان حول العالم».

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الاتحاد تصريح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين الى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.



وأفادت صحيفة البيان بأن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان اليوم الاثنين أنّه يُنفّذ عمليّة تستهدف مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزّة والذي يوجد فيه "عشرات الآلاف" من النازحين وفقا لحركة حماس، في وقت قال شهود في المكان لوكالة فرانس برس إنّهم سمعوا دويّ قصف.

وأشار الجيش في بيانه صباح الاثنين إلى أنّ جنودا إسرائيليين "يُنفّذون حاليا عمليّة دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء"، مضيفا أنّ "العمليّة تستند إلى معلومات تُشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيّي حماس".

على الأرض، تحدّث شهود عيان لفرانس برس عن حدوث "عمليّات جوّية" على حيّ الرمال حيث يقع المستشفى، وهو الأكبر في قطاع غزّة وقد تكون سقطت في داخله "شظايا".

وقال سكّان في هذا الحيّ إنّ "أكثر من 45 دبّابة وناقلة جند مدرّعة إسرائيليّة" دخلت الرمال. كما تحدّث البعض عن "معارك" دارت في محيط المستشفى.



وأوضحت صحيفة الامارات اليوم اعلان وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 31726 قتيلًا و73792 جريحًا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان أن 81 شخصًا قتلوا وأصيب 116 بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة الى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات ويصعب الوصول إليهم.

دوليا، أشارت صحيفة البيان إلى دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "ميديا باز" على قناة فوكس نيوز.

وقال موقع أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها أمس الأحد، في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة مع مذيع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز بريان كيلميد، بأن على إسرائيل "إنهاء المشكلة".

ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله يوم الجمعة: "لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا".

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة الخليج إلى تصريح ترامب، أمام حشد في تجمع انتخابي بأوهايو، حيث قال إن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، ستكون «أهم موعد» في تاريخ الولايات المتحدة، معتبراً أن حملته للوصول إلى البيت الأبيض نقطة تحول للبلاد.

وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، حذّر ترامب أيضاً من «حمّام دم» إذا لم يُنتخب، لكن في إطار تعليقات له عن قطاع صناعة السيارات الأمريكي، وسط جدل واسع حول هذا التحذير، استنكرت الحملة الانتخابية للرئيسن جو بايدن، هذه التصريحات، وعدّتها تهديدات بممارسة عنف سياسي.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصد 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الأحد، بحسب استطلاع لمعهد «فتسيوم» الرسمي أعلن التلفزيون العام نتائجه.

وأفادت اللجنة الانتخابية الروسية بأن بوتين حصل على 87,97 في المئة من الأصوات، بعد فرز 24 في المئة من مكاتب الاقتراع.

أفادت صحيفة الامارات اليوم بأن كوريا الشماليّة أطلقت، الاثنين، صواريخ بالستيّة عدّة قصيرة المدى وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، تزامناً مع زيارة وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن لسيؤول، فيما نددت الولايات المتحدة بالعملية واعتبرتها انتهاكاً لقرارات متعدّدة لمجلس الأمن الدولي.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أنّه «رصد نحو الساعة 7,44 (22,44 ت غ) إطلاق ما يبدو أنّها صواريخ بالستيّة عدّة قصيرة المدى» قطعت حوالى 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة «نتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان، ونبقى مستعدّين للتدخّل».

كما أوضحت صحيفة الخليج مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات جوية شنّتها إسلام آباد على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، وفق ما أعلنت حركة طالبان التي حذّرت من «تبعات سيئة للغاية».

وقال المتحدث باسم الحركة، التي تتولى الحكم في كابول، ذبيح الله مجاهد: «عند قرابة الساعة الثالثة فجراً (22,30 ت.غ ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية» في ولايتي خوست وبكتيكا، وأكد أنه «في ولاية بكتيتا، قتل ستة أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال»، بينما سجّل مقتل امرأتين في خوست.