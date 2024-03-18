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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 8 رمضان.. وقوع غزوة تبوك ووفاة ابن ماجة

حدث في 8 رمضان
حدث في 8 رمضان

يحل مع اليوم الثامن من رمضان، ذكرى وقائع وأحداث هامة في التاريخ الإسلامي، والتي نرصدها ضمن حدث في 8 رمضان، وذلك للتذكير بها، وهي.

حدث في 8 رمضان

ومما حدث في 8 رمضان 8 هـ – الرسول محمد يرسل أبا قتادة الأنصاري إلى بطن إضا، للتمويه على المشركين بخط سير المسلمين لفتح مكة. وكان أبو قتادة قد عاد لتوه من مهمة في غضفان بنجد التي آذى أهلها المسلمين.

ومن بين ما حدث في 8 رمضان 9 هـ – وقوع غزوة تبوك بين الروم وحلفائهم من قبائل العرب ضد المسلمين.

كذلك حدث في 8 رمضان 164 هـ – عودة جيش المسلمين إلى قرطبة ظافراً، بعد انتصاره على جيش شارلمان في معركة باب الشزري.

وفي عام 287 هـ – وصول رسالة إلى الخليفة العباسي أحمد المعتضد بالله في أثناء صراعه مع القرامطة. الذين يقودهم أبو سعيد الجنابي تنص على أن القرامطة. قد أطلقوا القائد العباسي العباس بن عمرو الغنوي الذي أسروه، وأنه قادم إلى بغداد في مركب.

كذلك في عام 431 هـ – السلطان السلجوقي طغرل بك ينتصر على جيش الدولة الغزنوية في معركة داندقان، ويستولي على خراسان. ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

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455 هـ – ولاية السلطان السلوجوقي ألب أرسلان، بعد وفاة عمه السلطان طغرل بك المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة.

665 هـ – بدأ حصار مدينة عكا بقيادة الظاهر بيبرس. وكان قد بلغه وهو في دمشق أن جماعة من الفرنج تغير في الليل على المسلمين. وتتوارى وهي ترتدي ثياب المسلمين، قاد السلطان بيبرس سرية خاصة استطاعت اقتناصهم. بعد أن كانوا ينطلقون من عكا، وحاول الفرنج المقيمون في عكا ضرب المسلمين. فأمر بيبرس بالقضاء على حاميتها وهدم جدرانها إذا لم يمتثل أهلها بالولاء للنظام الإسلامي للدولة.

ومن وفيات 8 رمضان:

273 هـ – ابن ماجة، إمام محدث.

455 هـ – طغرل بك السلجوقي، ثالث سلاطين السلاجقة.

578 هـ – أبو القاسم الزهراوي، عالم مسلم أندلسي ووالد الجراحة المعاصرة.

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