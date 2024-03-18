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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ليفربول نهاية الموسم الحالي

صدى البلد

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وفي تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، أوضح كلوب أن المباريات والشعور بالحزن في بعض الأحيان لم يكونا السبب الرئيسي في قراره بالرحيل.

وأشار كلوب إلى وجود أسباب شخصية أخرى، موضحًا أنه يشعر بالسعادة عند الفوز والحزن عند الخسارة، وأنه لن يستمر في تدريب ليفربول لمجرد فوزه في مباراة أو خسارته في أخرى.

وختم كلوب بأنه قرر الرحيل مع نهاية الموسم لأنه شعر بأنه في حالة سيئة وفي المكان الخطأ، وأنه كان يجب عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأعلن كلوب رحيله عن الريدز بعد نهاية الموسم، معربًا عن رغبته في الحصول على فترة راحة لمدة عام قبل العودة للتدريب، وأكد عدم عودته للتدريب في الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

يورجن كلوب ليفربول إيكو ليفربول الريدز الدوري الإنجليزي

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