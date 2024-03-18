وكيل خارجية الشيوخ: الهند استعانت بأبنائها الدارسين في الخارج لبناء اقتصادياتها التكنولوجية

طالبت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بضرورة توضيح دور الوزارات المختصة فى التعاون بين بعضهم البعض للاستفادة من الطلاب الدارسين فى الخارج.

وقالت النائبة سماء سليمان خلال الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري بشان استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج : من الضرورى وجود قاعدة واضحة بإعداد الطلاب الدارسين في الخارج ،بهدف الاستفادة منهم فى استراتيجية مصر2030.

وأوضحت النائبة سماء سليمان قائلة :يجب الاستفادة من نماذج بعض الدول مثل الهند والتى استطاعت الاستفادة من أبنائها الدارسين فى الخارج فى مجال الصناعات التكنولوجية والتى احتلت بها مكانة متميزة.

ووجهت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سؤالا لوزيرة الهجرة حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية الدائمة للطلبة الدارسين فى الخارج.

وأيدها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ متسائلا حول مدى تكاتف الوزارات الأخري مع وزارة الهجرة لدعم الطلبة الدارسين فى الخارج ومدى الاستفادة منهم فى المستقبل.