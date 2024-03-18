الشعب يلتف حول رئيسه.. الكرملين يعلق على فوز بوتين بولاية جديدة

علق الكرملين الروسي، على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة، واصفًا هذا الفوز بأنه "استثنائي".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه النتائج تظهر أن الشعب يلتف حول رئيسه، مضيفًا أن موسكو لا تتفق مع الادعاءات الأمريكية بأن انتخابات الرئاسة لم تكن نزيهة.

وأضاف أن الولايات المتحدة منخرطة في جبهة أوكرانيا، لذا ففي الواقع أنها في حالة حرب مع روسيا.

وحصل الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.