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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بالقليوبية: ربنا عوضني خيرا في أولادي وتحملت مرض زوجي ومتاعب الحياة

الحاجة وفاء حمزة
الحاجة وفاء حمزة

أعربت وفاء عواد عبد العزيز حمزة بقرية شلقان بالقناطر الخيرية عن سعادتها بحصولها على لقب الأم المثالية بالقليوبية.
وقالت وفاء أنها تزوجت من طبيب علاج طبيعي وكان يعانى من مرض القلب وتوفي بعد إجراء عملية كبيرة في القلب أخذت كل ما كان معهم من أموال، وفى ذلك الوقت كان ليس لديه معاش. 
واشارت إلى أنها كانت تعمل موظفة بالشؤون الاجتماعية بمرتب ضئيل، وبعد وفاة زوجها وترك 3 أولاد لها، عرض أهل زوجها وأهلها مساعدتها في تربية أبنائها الصغار، ولكنها بالاتفاق مع أبنائها رفضوا تلك المساعدة وقرروا أن يعتمدوا على الله والمرتب الخاص بها. 
وأضافت الفائزة بالأم المثالية: قررت منذ وفاة زوجي ارتداء اللون الأسمر حتى الآن وعانيت كثيرا وتعبت طيلة سنوات تعليمهم حتى أكرمني الله فيهم. 
وتابعت قائلة: ربنا عوضنى خير فى اولادى وتعبت معاهم  وأصبحت ابنتي دكتورة علاج طبيعي مثل والدها، وشقيقها التحق بكلية الدفاع البحري وأصبح نقيب مهندس والثالث مهندس زراعي.
وأوضحت أنها رغم صعوبة المسؤولية ولكن نجاحها بأولادها أنساها أي معاناة، مشيرة إلى أن الجميع يعلم قصتها، حتى أن زملاءها في العمل هم من بادروا في التقديم لها، وبفضل الله تم اختيارها.

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القليوبية الشؤون الاجتماعية الام المثالية علاج طبيعى وزارة التضامن الاجتماعي

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