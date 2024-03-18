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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مراكب النجاة.. برلماني يشيد بمبادرة السيسي للحد من الهجرة غير الشرعية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي مركب النجاة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب مناقشة عامة (استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج) أن الرئيس السيسي أولي إهتماما كبيرا لملف الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلي أن لمصر أكثر من 14 مليون مواطن مهاجر في العديد من دول العالم وأن وزارة الهجرة قامت بمجهودات كبيرة جدا للتواصل مع كافة المصريين بالخارج من خلال إنشاء مركز متخصص بالوزارة لهذا الغرض وتعتبر الية ناحجة جدا في التواصل مع جميع المصريين في كافة دول العالم ، وقام هذا المركز بمجهودات كبيرة جدا خلال أزمة السودان الاخيرة وكذلك في الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب دعبس بالعمل علي استنساخ التجربة الهندية في مصر للتعالم مع الطلاب المصريين بالخارج من خلال امدادهم بكافة المعلومات عن الدولة المصرية من خلال افلام وثائقية تعرف الطلاب بما يتم علي ارض الوطن من انجازات وكذلك ما يمر به الوطن من مشاكل والتعريف بالظروف التي تمر بها البلاد والظروف المحيطة بها.

وتابع: علي السفارات دور كبير في هذا الامر وكذلك مكاتب الملاحق الثقافية المصرية بالخارج ، مشيرا إلى أن تلك الافلام الوثائقية تعمل عليي زيادة الوعي وزيادة الانتماء للطلاب المصريين بالخارج.

وأشاد دعبس بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التعليم العالي في الأزمات الاخيرة وحل كافة المشاكل المتعلقة بالطلاب في البلاد التي حدثت بها أزمات.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهجرة غير الشرعية الدكتور نبيل دعبس طلب مناقشة عامة أزمة السودان

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