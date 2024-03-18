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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهنئ مهاب ياسر بعيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأ نادي الزمالك اللاعب مهاب ياسر بمناسبة عيد ميلاده عبر الصفحة الرئيسية للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

 

وكتبت :"عيد ميلاد سعيد للاعبنا مهاب ياسر".

 

وكشف مهاب ياسر لاعب خط وسط نادي الزمالك عن بدايته مع كرة القدم في إحدى الأكاديميات الخاصة بمحافظة دمياط، قبل الانتقال إلى نادي النجوم تحت قيادة محمد صلاح.

وقال مهاب ياسر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "تدربت حافيًا بدون حذاء في بدايتي مع الكرة، البعض قد يستغرب من هذا الأمر، ولكنه يساعد على تنمية مهارات اللاعب".

وأضاف: "فترة اللعب في النجوم كانت مهمة بالنسبة لي وساعدتني كثيرًا قبل أن يرفض النادي انتقالي لبيراميدز في فترة تولي حسام حسن المسئولية، واستمريت مع النجوم بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية".

وأردف: "رحلت عن نادي إنبي بسبب قلة مشاركاتي، وانتقلت بعدها لنادي الداخلية وكنت ألعب بشكل جيد تحت قيادة هيثم شعبان ومنحني حرية التحرك في الملعب".

وعن كيفية انتقاله لنادي الزمالك: "تلقيت أكثر من عرض بعد أن قدمت مستوى جيدًا مع الداخلية، ثم قيل لي أن هناك ترشيحات بانضمامي لنادي الزمالك، وحينها رفضت التفكير في أي عرض انتظارًا لعرض الزمالك، هى خطوة مفاجأة والمفاوضات سارت بسهولة وبشكل سريع دون أي عراقيل، الأجواء في نادي الزمالك مختلفة، شيكابالا اجتمع بنا ومنحنا الثقة في أول مران مع الزمالك".

وأتم: "مستعد للعب في أي مركز مع الزمالك، وشاركت في أكثر من مركز في المراكز الهجومية بجانب وسط الملعب".

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