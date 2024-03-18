الرئيس الإيراني يهنئ بوتين بفوزه "الحاسم والكبير" في انتخابات الرئاسة

وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، برقية تهنئة للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوكالة "مهر للأنباء" الإيرانية، بعث رئيسي برقية تهنئة للرئيس الروسي، وأعرب من خلالها عن تهانيه الصادقة بمناسبة فوزه "الحاسم" والكبير الذي حققه في الانتخابات الرئاسية الروسية وإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية.

ووفقا لسفارة إيران في موسكو، أعرب رئيسي في هذه الرسالة، عن سعادته وارتياحه لنمو العلاقات بين إيران وروسيا.

كما أكد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستمرار في توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وحصل الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.