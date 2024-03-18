إحباط هجوم إرهابي على خط السكة الحديدية في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط تنفيذ عمل إرهابي في شبه جزيرة القرم واعتقال عميلة للمخابرات الأوكرانية كانت تخطط لإضرام النار في صندوق لوحات التحكم ببرمجة وحركة خط سكة الحديد لتعطيل النقل العسكري.

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، قال جهاز الأمن إنه أحبط عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم.

وأضاف أنه نتيجة للتدابير المتخذة في سمفيروبول تم اعتقال مواطنة روسية من مواليد عام 1999، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة الذي يعود لشركة "السكك الحديدية للقرم" وذلك بهدف التسبب بخلل للنقل العسكري.

ولفت: "تم توثيق تورط المدعى عليها بجرم الخيانة العظمى أيضًا وفقًا للمادة 275 من القانون الجنائي الروسي، التي تنص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة".