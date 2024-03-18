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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس إعلام الشيوخ: تدشين اتحادات للطلبة الدارسين في الخارج لحمايتهم وحل مشكلاتهم

محمود مسلم رئيس لجنة
محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ :ضرورة التمييز بين الطلبة المصريين الذين يحصلون علي بعثات  للدراسة فى الخارج ،وبين الطلبة الدارسين فى الخارج على نفقاتهم الخاصة .

وأضاف الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس الشيوخ قائلا :هناك فارق كبير بين الاثنين لأن الفئة الأولي من الطلبة الدارسين  يدرسون  تحت أعين الحكومة وإشراف من وزارة التعليم العالي ،أما الفئة الثانية من أبنائنا الدارسين فهم أصحاب المشكلة الكبري لأن معظمهم يلجأ للدراسة فى الخارج أما بسبب المصروفات أو للالتحاق بكليات قمة رغم حصولهم على مجاميع منخفضة فى الثانوية العامة.

 وقال الدكتور  محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة  الطلب المقدم من النائب شريف الجابري  حول استيضاح خطة الحكومة بشأن   الاستفادة من الطلاب الدارسين في الخارج :هذة المشكلة  أتضحت فى عدد من الأحداث بدءا من وباء فيروس كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية ،وكذلك الحرب فى السودان ،للأسف تحملتها الحكومة بالكامل .مبينا إلي عدم وجود متابعة لهولاء الطلبة الدارسين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما وحتى 22 عاما قد يؤدى بهم إلي زرع أفكار ومعتقدات  غير دقيقة .

طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بتدشين اتحادات للطلبة الدارسين فى الخارج لحل مشكلاتهم وحمايتهم وربطهم بالوطن تحت تحت إشراف وبصيرة السفارات المصرية فى الخارج والمكاتب الثقافية واقترح عقد جلسة أخرى لاستمرار مناقشة هذا الموضوع الهام بحضور وزير التعليم العالى.

التمييز الطلبة المصريين الجلسة العامة مجلس الشيوخ الحكومة

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