وكيل تعليم الشيوخ: 3 محاور وراء سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج

أبدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، دهشتها من سبب سفر الطلاب المصريين للدراسة في الخارج، واضافت: ليه ولادنا بيسافروا يدرسوا في الخارج واحنا عندنا هذا الكم الهائل من الجامعات المتنوعة سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة والتي تشهد مناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وقالت وكيلة لجنة التعليم إن هناك ثلاثة محاور وراء سفر طلابنا للخارج، وهم : مجموع الطالب وارتفاع تكاليف دراسة في الداخل، أو أن الطالب يريد دراسة تخصص ليس موجود في مصر، معقبة:" عايزين نشتغل أول سببين لتقليل خروج الطالب للخارج لأن ذلك هدر للموارد الدولارية".

وتابعت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ : مصر فيها قلاع من الكليات والحل أن الجامعات الأهلية تحل هذه المشكلة لأن الغرض من تأسيسها هو حل هذه المشكلة، مضيفة:"محتاجين نعرف ليه ودلانا بيخرجوا يدرسوا في الخارج ونحل هذه المشكلة".