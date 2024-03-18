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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بفوزه في انتخابات الرئاسة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

هنأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، وجه كيم رسالة إلى بوتين هنأه فيها بفوزه في انتخابات الرئاسية. 

وجاءت التهنئة بعد استخدام زعيم كوريا الشمالية لأول مرة في مناسبة عامة، سيارة خاصة روسية الصنع، كان قد أهداها له بوتين. 

وقالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن شقيقها استخدم السيارة خلال حدث مفتوح، دون أن تخوض في تفاصيل.

وحصل الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

زعيم كوريا الشمالية فلاديمير بوتين انتخابات الرئاسة الروسية الاقتراع الرئيس بوتين

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