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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإجراء تحقيق حول فساد.. كوريا الجنوبية ترفض عودة سفيرها من أستراليا

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية

رفضت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن يعود سفيرها لدى أستراليا لي جونج-سوب على الفور، بسبب تدخله في تحقيق بشأن وفاة جندي من مشاة البحرية.

 

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال المكتب الرئاسي اليوم الإثنين إنه سيكون "من غير اللائق للغاية" أن يعود سفير البلاد لدى أستراليا على الفور، رافضًا دعوة رئيس الحزب الحاكم لعودة السفير لإجراء تحقيق في وفاة جندي من مشاة البحرية.

 

ويخضع سوب لتدقيق مكثف منذ أن عينه المكتب الرئاسي في وقت سابق من هذا الشهر سفيرا لدى استراليا بينما كان يخضع لحظر السفر بسبب تدخله في تحقيق عسكري في وفاة العريف تشيه سو-جيون. 

وقُتل تشيه أثناء مهمة العثور عن مفقودين وسط هطول أمطار غزيرة في يوليو وكان لي وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.

 

وقال زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونج -هون للصحفيين إن مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين (CIO) يجب أن يستدعي لي، ويجب أن يعود السفير إلى بلاده على الفور، مما يشير إلى أن القضية تخلق عبئًا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أبريل.

 

لكن المكتب الرئاسي ذكر في بيان للصحافة أن تعيين وزير الدفاع السابق لي جونج-سوب سفيراً لدى أستراليا كان قراراً عادلاً من حيث اختيار الشخص المناسب بالنظر إلى التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ونظرا لصادراتنا من الأسلحة واسعة النطاق إلى أستراليا".

 

وأضاف: "سوف يستجيب السفير لي فورًا وفي أي وقت لطلبات الاستدعاء المقدمة من مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين ومن غير الملائم تمامًا لرئيس بعثة خارجية أن يعود إلى وطنه وينتظر إلى أجل غير معلوم بينما لم يقم المكتب حتى باستدعائه لأنه غير مستعد لـ التحقيق".

كوريا الجنوبية استراليا وفاة جندي مشاة البحرية رئيس الحزب الحاكم

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