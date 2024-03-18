عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة دينية عن فضائل شهر رمضان الكريم بجامعة الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب المركزية ندوة دينية  بعنوان فضائل شهر رمضان الكريم وذلك بالمدن الجامعية للطالبات  بحضور علا عيد عياط مديرة المدينة الجامعية  للطالبات بالمدينة الجامعية بحضور عدد كبير من الطالبات والمشرفات بالمدن الجامعية 


وقال الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه إن الندوة حاضر فيها  فضيله الدكتور/عمر عبد الكريم مدير عام الدعوه والإعلام الديني   بمنطقة الوعظ بالوادي الجديد   وتناول اللقاء فضائل الشهر الكريم وقال إن رمضان  خصائص وفضائل كثيرة، منها أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفيه نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما أنه الشهر الذي فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وهو شهر تفطير الصائمين، فمن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. 


وفى ختام الندوة  تم الرد على استفسارات الطالبات المتعلقة بشهر رمضان.

ئون التعليم والطلاب التعليم والطلاب إدارة رعاية الطلاب الدعوة والإعلام الديني الدكتور مصطفى محمود المدن الجامعية الوادي الجدي خدمة المجتمع ر رمضان طالبات المدينة الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك أبناء مركز حسن حلمي الإفطار الرمضاني

ترشيحاتنا

كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

أفضل دعاء للرزق قبل الإفطار مجرب .. كلمات من الكتاب والسنة

إخماد حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال|فيديو

دعم نقدي للفقراء.. اعرف القيمة والشروط والمستفيدين | قانون جديد

ينبغي ألا تكون ساحة قتال.. الصحة العالمية تدين اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

بعد هزيمتها في أماكن عدة.. لماذا عادت حركة الشباب لزعزعة أمن الصومال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ