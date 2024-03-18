ندوة دينية عن فضائل شهر رمضان الكريم بجامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب المركزية ندوة دينية بعنوان فضائل شهر رمضان الكريم وذلك بالمدن الجامعية للطالبات بحضور علا عيد عياط مديرة المدينة الجامعية للطالبات بالمدينة الجامعية بحضور عدد كبير من الطالبات والمشرفات بالمدن الجامعية



وقال الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه إن الندوة حاضر فيها فضيله الدكتور/عمر عبد الكريم مدير عام الدعوه والإعلام الديني بمنطقة الوعظ بالوادي الجديد وتناول اللقاء فضائل الشهر الكريم وقال إن رمضان خصائص وفضائل كثيرة، منها أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفيه نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما أنه الشهر الذي فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وهو شهر تفطير الصائمين، فمن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة.



وفى ختام الندوة تم الرد على استفسارات الطالبات المتعلقة بشهر رمضان.