رطوبة وفئران.. قصر وستمنستر البريطاني يواجه خطر الانهيار

أعرب النائب البريطاني السابق تريستام هانت عن قلقه الشديد بشأن مصير قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني، إذ أصبح في حالة يرثى لها، ومعرض لخطر الانهيار.

جاء ذلك خلال مقال كتبه هانت في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بشأن المبنى المشهور بأنه مصمم على الطراز القوطي الجديد المتميز بهندسته المعمارية، وبساعة بيج بن الشهيرة الواقعة في برج إليزابيث.

وقال هانت: "تكشف رحلة قصيرة في مجلسي النواب واللوردات عن رائحة الرطوبة وجيش من الجرذان والفئران وانهيار الحجارة وخطر نشوب حريق مستمر وحالة عامة من الدمار القبيح، وكذلك المخاطر الخفية المرتبطة بالأسبستوس والبنية التحتية الميكانيكية والكهربائية السيئة".

وأوضح أنه تم تأكيد الحاجة إلى ترميم المبنى بشكل عاجل عام 2012، وفي عام 2022 تم طرح الخطط بتكلفة تتراوح بين 7 و13 مليار جنيه إسترليني بشرط إخلاء المبنى لمدة أكثر من 12 عاما.

وأضاف أنه في حالة بقاء النواب في القصر ستتكلف عملية الترميم 22 مليار جنيه إسترليني وتستغرق 76 عاما.

وأشار إلى أنه “حتى الآن، تعثرت خطط الترميم وفي الوقت نفسه، فإن الوقت ليس لطيفًا مع النصب التاريخي”، مقترحًا تخصيص تمويل خاص لترميم المبنى.

وأعرب عن أمله أن تكتمل عملية الترميم بحلول الذكرى المئوية الثانية لحريق عام 1834، الذي أدى بالفعل إلى تدمير قصر وستمنستر.