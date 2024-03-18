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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتخفيضات 50%.. ضح مستلزمات شهر رمضان بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا"

صدى البلد

يشهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام علي المنافذ، أن إقبال المواطنين بهذه الأعداد يوميا من العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءً يعكس ويؤكد ثقتهم في المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر، حيث تنخفض أسعار جميع السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء .

وأشار "صالح"، إلى توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بضخ كميات كبيرة يوميا من السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات أسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد مستشار الوزير، أن المعرض مفتوح يوميا بموقع الزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً وحتى أواخر شهر رمضان.

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