التعليم العالي: نمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إننا نمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل والتشجيع المُستمر للطلاب المُتميزين وتوفير الإمكانيات التي يحتاجونها لمواصلة تميزهم.



وثمن الوزير - في بيان للوزارة اليوم /الاثنين/ - النتائج التى حققها طلاب الجامعات المصرية في المسابقات الدولية، والتي تعكس تميزهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية.



وذكرت الوزارة أن جامعة القاهرة أعلنت فوز فريقين من طلاب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة خلال مشاركتهم في منتدى المتوسط السابع The 7th Mediterranean Green Forum 2024 والذي عُقد بجامعة فلورنسا بإيطاليا، وضم 18 مجموعة ممثلين لدول عربية وأوروبية، حيث فاز الطلاب بالجائزة الأولى في مُقرر دراسات تخصصية في البيئة، وحصل على الجائزة الثانية طلاب الدراسات العليا بالقسم في مقرر دراسات تكامل النظم البيئية لكفاءة الطاقة في المبانى.



كما حصلت طالبة بجامعة عين شمس على المركز الثالث بمسابقة DAIDA العالمية لأفضل رسائل الماجستير لعام 2023، عن رسالة بعنوان "تأثير الخصائص التصميمية للشوارع على التنقل المستقل للأطفال".



وحصدت الفرق المشاركة من طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالمسابقة الدولية لليونسكو على 3 مراكز هي الأول والرابع والخامس (شرفى)، وكان محور المسابقة "صوت المياه في الفراغات العمرانية"، وتناولت المشروعات الطلابية الفائزة، تحسين البيئة الصوتية في ميدان رمسيس، وإعادة التفاعل بين المواطنين ومياه النهر، وهوية نهر النيل كمصدر للحياة.



فيما فاز فريق من جامعة أسيوط بالميدالية البرونزية بالمسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات، وحصد فريق كلية العلوم بجامعة الزقازيق المركز الثالث على مستوى جامعات إفريقيا بالمسابقة الدولية "IBA" في مجال البترول والجيولوجيا، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لجيولوجيي البترول.



كما فاز فريق EFFCT بجامعة الإسكندرية بالجائزة الثانية بمسابقة Hult prize الدولية، والتي عقدت في باريس وضمت أكثر من 10 آلاف فريق من مختلف دول العالم، إلى جانب فوز فريق طلاب إيناكتس جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول وكأس مسابقة إيناكتس لأحسن مشروع على مستوى العالم للعام 2023، ويعالج المشروع المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة بطريقة اقتصادية لمواجهة غلاء مكونات الأعلاف.



وحصل طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة السويس على المركز الأول بفعاليات تصفيات مسابقة هواوي؛ ليتأهل بذلك للمسابقة العالمية التي ستقام في جمهورية الصين الشعبية، فضلًا عن فوز طالب بكلية الأسنان جامعة المنصورة بالمركز الأول في مسابقة "القارئ الماسي"، وكأس المسابقة خلال فعاليات المشروع الوطني للقراءة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



واستطاع طلاب جامعة حلوان الفوز بالمركزين الأول والثاني على مستوى العالم في يوم المخترعين بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار.



وفاز طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بعدة مراكز في مسابقة التصميم الدولية للتغليف، والتي أقيمت على مستوى 45 دولة، وحصد الطلاب المركزين الأول والثاني في التصميم البنائي للعبوة والمركزين الثاني والثالث في التصميم الجرافيكي.



وفاز طالب بجامعة بني سويف بالميدالية الذهبية في العدو السريع 100 متر، والميدالية البرونزية 200 متر ببطولة فزاع الدولية الـ15 لأصحاب الهمم والمؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".



كما فاز طلاب كلية الزراعة جامعة بني سويف بجائزتين في مسابقة "الفاو جكت" التي نظمتها منظمة "الفاو" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمشاركة 22 كلية زراعة على مستوى الجامعات المصرية.



وفاز طلاب كلية الهندسة بجامعة الفيوم بالمركز الثالث في المسابقة الدولية للمحاكاة، والتي نظمتها الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي السادس للهندسة الصناعية وإدارة العمليات، بدولة البرتغال.



وفاز طلاب الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية بالمركز الثاني بالدورة الـ33 للمسابقة الدولية IDC روبوكون، وحصد طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا على الميدالية الذهبية في منافسات "الووشو كونغ فو" بدورة الألعاب القتالية العالمية والتي أقيمت بالرياض بالمملكة العربية السعودية.



كما حصل طالب بجامعة النيل الأهلية على المركز الأول عالميًا في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 بلندن، عن مشروع "تطوير فعالية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء".



وحصل طلاب هندسة دمياط على المركز السادس في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية بمشروع عن "تصميم توربينة غازية تعمل بالهيدروجين الأخضر"، وحصد طلاب برامج علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية المركز الأول فى مسابقة جامعة "فرجينيا تك" للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر.



ونجح طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفوز بالمركز الأول بمسابقة التحدي العربي للتكنولوجيا المالية للجامعات، والتي أقيمت في معرض جيتكس دبي عن مشروع لتطبيق مزود بمحفظة مالية مدمجة، ويهدف لزيادة تثقيف الشباب ماليًا ومساعدتهم لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة.