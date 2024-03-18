إعلام إسرائيلي: الحوثيون يطورون صواريخ تنطلق بـ 8 أضعاف سرعة الصوت

قال تقارير إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن جماعة الحوثي في اليمن يطورون صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما سيوسع التهديد البحري والباليستي للجماعة في منطقة البحر الأحمر.

وأشارت صحيفة "مكور ريشون" إلى تصريحات مصدر عسكري مقرب من الحوثيين، التي قال فيها أن الجماعة أجرت تجربة صاروخية تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقالت إنه يمكن لمثل هذا السلاح أن يسير بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت أو أكثر، مشيرة إلى أن هذه الميزات، ذات السرعة العالية وقدرات الإبحار، تمنح الصاروخ القدرة على اختراق أنظمة الدفاع الجوي.

ووفقا للصحيفة فإن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، وسرعته تبلغ 8 ماخ (نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة)، أي 8 أضعاف سرعة الصوت.

وحسب الصحيفة فأن هناك نية لإنتاج السلاح واستخدامه في هجمات ضد أهداف في إسرائيل.