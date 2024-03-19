بحوزتهم 1.2 مليون دولار.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس ومليون جنيه غرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي إثر قيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها (قرابة 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودي) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

وقدرت المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريبا).

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هؤلاء المجرمين بعقوبات مشددة لكل من تعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.