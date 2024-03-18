ينبغي ألا تكون ساحة قتال.. الصحة العالمية تدين اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن بالغ القلق بشأن الوضع في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة.

وأضاف جيبريسوس عبر حسابه على منصة "إكس" أنه لا ينبغي أبدا أن تكون المستشفيات ساحات قتال بل يجب حمايتها.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة قبل الفجر على المستشفى، بناءً على مزاعم جيش الاحتلال بورود معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من قبل كبار قادة حماس.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن السكان القريبين من المستشفى أبلغوا عن سقوط عشرات الضحايا الذين لا يمكن إسعافهم "بسبب كثافة إطلاق النار والقصف المدفعي.

وأدان المكتب الإعلامي لحكومة حماس، "اقتحام مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والطائرات المسيرة والأسلحة وإطلاق النار داخله" باعتباره "جريمة حرب"، مضيفًا أن آلاف النازحين الفلسطينيين يحتمون هناك.

